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Cizre'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Mehmet Akif Ersoy'un biyografisinin anlatımı, şiir dinletisi, oratoryo gösterisi, tiyatro gösterisinin yapılması ve ilçemiz genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

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