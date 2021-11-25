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Cizre'de Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Cizre'de 25 Kasım Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında kadına ve aile içi şiddete karşı mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun kapsamında şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurulan komisyonun koordinasyon toplantısı, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıda 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve kadına yönelik hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

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