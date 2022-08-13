Cizre'de kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi programı düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinesinde, belediye konferans salonunda "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verilen eğitimde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" konusu başlıklı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" çerçevesinde 2022 yılında erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verileceği şekilde gerekli planlamaların yapılması hedefi İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatıldığı belirtildi.

Başlatılan proje dahilinde Cizre Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinesinde, ilçedeki kurumlarda görevli personellerin katılımı ile ekipler oluşturularak "Kadına El Kalkmaz" mottosu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile kahvehane, kıraathane, kuaför, kafeler, organize sanayi bölgesi, ve pazar yerinde bulunan erkeklere el broşürleri dağıtılarak “Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Eğitimleri” verileceği" kaydedildi.