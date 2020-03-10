Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırlamış olduğu 'kahraman fidanlarımız' resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi büyük bir ilgi gördü. Resim sergisi açılış törenine Kaymakam Sinanoğlu'nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Resim sergisini gezerek çalışmaları tek tek inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, sergiyi hazırlayan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi. Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, sanatın bir dalı olan resim yapmanın, öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katmakla kalmayıp ufkunu genişleteceğini söyledi.