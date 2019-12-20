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Cizre'de kaymakam, öğrencilerle çevreyi temizledi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ve öğrenciler, ‘Cizre’yi seviyorum çevremi temiz tutuyorum’ sloganıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ve öğrenciler, ‘Cizre'yi seviyorum çevremi temiz tutuyorum' sloganıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.


Cudi Mahallesi Ahmet El-Cezeri İlkokulu önünde başlayan çöp toplama etkinliğinde, cadde ve sokaklarda biriken çöpleri beraberindekilerle toplayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, temizlik konusunda vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Kaymakam Sinanoğlu, “Daha temiz bir Cizre için belediyenin yürüttüğü çalışmaların yanında çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızın katkı ve desteğini önemsiyoruz. Özellikle park ve bahçelerde ve ana yollarda Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları konusunda duyarlı olan iş yerleri sahiplerine, esnaflarımıza ve Cizreli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Kaymakam Sinanoğlu ve öğrenciler çevrede çöp topladı.

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