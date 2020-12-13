Cizre'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Sur Mahallesi Şahintepe, Silopi yolu Güzeller Mevkii ve Küçük Sanayi Sitesinde kullanmak üzere kilitli parke taşı ihalesi gerçekleştirildi.

Altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Cizre Belediyesi, ilçenin birçok yerinde kilitli parke taşı döşemesi yaparken, Sur Mahallesi Şahintepe, Silopi yolu Güzeller mevkii ve Küçük Sanayi Sitesinde kilitli parke çalışması yapmak üzere kilitli parke taşı ihalesi gerçekleştirdi. Belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılan ihaleye 15 istekli firma katıldı. İhale komisyonu tüm katılan firmaların dosyaları incelendi. İhaleye katılan firmaların teklifleri tek tek açıklandı. Ardından ihale komisyonu kararını açıklamak üzere ihaleyi bitirdi.

Birer mahalle kadar büyük olan Şahintepe ve Güzeller mevki ile 800 istihdam sağlayan ve 150'ye yakın iş yerinin olduğu Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile beraber cadde ve sokakların çamurdan kurtulacağını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Daha önce de ifade ettiğim gibi önümüzdeki yıl da yapacaklarımızla şehrimizde parkelenmemiş yol kalmayacak. 1 yılda yaklaşık 11 milyon lira maliyet ile kilitli parke çalışması yaptık. Bu kadim şehir her şeyin güzeline layıktır. Güzeller, Şahintepe ve Küçük Sanayi Sitesi için hayırlı olsun” dedi.