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Cizre'de kilitli parke taşı döşeme çalışması devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cudi ve Nur mahallelerinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, “Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.

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