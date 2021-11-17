Cizre'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı toplantısı

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında belediyede organize edilen toplantıya katıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında kırsal kalkınma ve örgütlenme hakkındaki bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Şırnak'tan gelen ilgili sivil toplum kuruluşları, merkez ve köy muhtarları ve birlik başkanları katıldı.

Toplantıda tarım ve çiftçilik ile ilgili ekonomik yatırımlar, ekonomik altyapı, bireysel sulama ve uzman eller projelerine ilişkin çiftçilerle karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı, desteklemeler aktarıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, devletin tarım ve hayvancılık konusunda yaptığı tüm desteklemeler ve programların aktarıldığı toplantının yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının hayırlara vesile olması dileklerini ileterek, tüm katılımcılara, mühendislere, veterinerlere, STK başkanlarına ve ilgili katılımcılara teşekkür etti.