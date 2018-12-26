İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de klimalı durak dönemi

Şırnak’ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.


Vatandaşların kışın soğuk havadan ve yazın sıcaktan etkilenmemesi için kolları sıvayan Cizre Belediyesi, Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, 2,7 kilometrelik bulvarın kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla ve klimalı duraklarıyla ilçenin gelişen yüzü olacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.