Cizre'de klimalı durak dönemi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.

Vatandaşların kışın soğuk havadan ve yazın sıcaktan etkilenmemesi için kolları sıvayan Cizre Belediyesi, Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, 2,7 kilometrelik bulvarın kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla ve klimalı duraklarıyla ilçenin gelişen yüzü olacağını ifade etti.