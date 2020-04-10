Cizre'de korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlaması korona virüs önlemleri altında gerçekleştirildi.

Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cizre Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Dünyada ve Türkiye'de insanlar için büyük bir tehdit oluşturan korona virüs salgınına karşı törene katılanlar sınır sayıda olurken tören boyunca sosyal mesafenin korunmasına dikkat edildi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner'in Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, "Bizler kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan, özellikle de bu salgın döneminde çok önemli sorumlulukları bulunan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.