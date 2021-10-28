Cizre'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2021 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı Kaymakam ve Birlik Başkanı Mehmet Tunç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam ve Birlik Başkanı Mehmet Tunç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeleri, kurum müdürleri ve birlik personeli katıldı. Kaymakam ve Birlik Başkanı Mehmet Tunç başkanlığında yapılan toplantıda; birliğin 2020 yılı kesin hesapları ve 2020 mali bütçesi oylanarak kabul edildi. Ayrıca birlik encümen üyeliği için konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde, Tepeönü Köy Muhtarı Ali Yıldız ile Güçlü Köy Muhtarı Veli Kılıç, birlik encümen üyesi olarak seçildi.