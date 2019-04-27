Cizre'de Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şahin Tepe Kur'an Kursu, Kur'an kursunda eğitim gören talebeler yararına düzenlenen kermes, yoğun ilgi gördü

Cizre'de faaliyet gösteren Şahin Tepe Kur'an Kursunda dini eğitim alan ihtiyaç sahibi talebeler yararına Kırmızı Medrese arkasındaki parkta kermes düzenlendi. Kermes vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kur'an kursunda eğitim gören talebeler yararına düzenlenen kermes ile ilgili kısa bir açıklama yapan Şahin Tepe Kur'an Kursu Müdürü Hakan Kaya, "Eğitmenlerimiz ve talebe velilerimizin evlerinde yapmış oldukları kahvaltılık, yemek, pasta ve diğer ürünlerden bir kermes açtık. Kermesimiz açıldığı andan itibaren Cizreli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Altı gün boyunca açık olacak kermesimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kermesimizden elde edilecek gelirin tamamı Kur'an kursunda eğitim gören talebelerin yararına kullanılacaktır. Bu anlamda kermesimize gelerek katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.