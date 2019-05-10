Cizre'de lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı gezisi düzenlendi

Türk Kızılayı Şırnak'ın Cizre Şubesi ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Meslekleri ve Meslek Sahiplerini Tanıyalım Projesi kapsamında lise öğrencileri Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ni gezerek meslekleri tanıdı.

Proje çerçevesinde ilçedeki liselerde okuyan üniversite eğitimlerini mühendislik üzerine almak isteyen öğrencilerin ileride yapacakları meslekleri ve çalışacakları iş ortamlarını tanıyabilmeleri için Organize Sanayi Bölgesi'ne gezi düzenlendi. Ziyaretlerde gıda, inşaat ve tekstil fabrikalarını gezen öğrenciler işletme yöneticileri ve meslek uzmanlarından ayrıntılı bilgi aldı. Gelecekte yapmayı düşündükleri meslekleri uygulamalı olarak gören öğrenciler, geziye katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrenciler ile birlikte geziyi organize eden proje koordinatörü Zeynel Em, gelecekte mühendis olmayı planlayan gençlerin mühendislik ile ilgili alanlarda çalışan uzmanlardan bilgi almalarının önemli olduğunu söyledi. Em, "Çünkü yanlış bir meslek tercihi, kişinin bütün bir hayatını olumsuz etkiliyor. Mesleği bilinçli olarak seçen gençler ise, gelecekte çok başarılı olabiliyor. Bu sebep ile meslek tanıtımlarını çok önemsiyoruz. Böyle bir çalışmada gençlere destek olan Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan'a ve işletme sahiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler Organize Sanayi Bölgesi ziyareti sonrası Artuklu Üniversitesi ve kentin tarihi yerlerini gezdi.