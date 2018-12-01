Cizre'de liseler arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu. Cizre Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları çerçevesinde gerçekleştirilen futbol turnuvasında Cizre Çok Programlı Lisesi futbol takımı finalde Dicle Çok Programlı Lisesi futbol takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Finale yükselen her iki futbol takımı Şırnak'ta yapılacak olan turnuvada Cizre'yi temsil etme hakkını kazandı. Cizre'de bütün okulların katılımı ile gerçekleşen futbol turnuvasında rakiplerini yenerek finale yükselen Cizre Çok Programlı Lisesi Futbol takımı ve Dicle Çok Programlı Lisesi Futbol takımı şampiyonluk maçı için sahaya çıktı. Cizre Hamit Özalp Şehir Stadyumunda yağışlı havada oynanan futbol maçına her iki okulun öğrencileri yağmura rağmen büyük bir ilgi gösterdi. Mehmet Tayyare, Muhammed Pala ve Fettullah Buzdağ hakem üçlüsünün yönettiği final maçında Cizre Çok Programlı Lisesi futbol takımı rakibi Dicle Çok Programlı Lisesi futbol takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. 90 dakika sonunda şampiyon olan öğrenciler sevinçlerini öğretmen ve türbinlerdeki öğrenci arkadaşları ile paylaştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası futbol turnuvasında finale yükselen Cizre Çok Programlı Lisesi futbol takımı ve Dicle Çok Programlı Lisesi futbol takımları Şırnak merkezde düzenlenecek olan turnuvada Cizre'yi temsil etme hakkını kazandı.