Cizre'de liseler arası kadın voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde “Cizre'de Bir Umut Bin Hayal'' Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi dahilinde düzenlenen Liselerarası kadın voleybol turnuvası final müsabakası ile sona erdi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından “Cizre'de Bir Umut Bin Hayal'' Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi dahilinde düzenlemiş olduğu, liseler arası kadın voleybol turnuvası Cizre Spor Lisesi ve Cizre Merkez Anadolu Lisesi takımları arasında oynanan final maçı ile sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonunda oynanan final maçında Cizre Spor Lisesi, Cizre Merkez Anadolu Lisesini 3-1 yenerek 1. oldu.

Şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk tarafından verildi. 2'nci olan Cizre Merkez Anadolu Lisesi'ne kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından verilirken, 3'üncü olan Cizre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de kupa ve madalyaları İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu tarafından verildi. Sportmenlik kupasını ise Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi aldı.