Cizre'de liseler arası münazara yarışması başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okullar arası münazara yarışması büyük bir heyecanla başladı.

Cizre'de 11 okulun katılacağı münazara yarışması, Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda büyük bir heyecanla başladı. Münazara yarışması ile ilgili açıklama yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ”Farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilmelerini alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmada, tüm okullarımıza başarılar dilerim” dedi.