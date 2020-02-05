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Cizre'de lokanta, kafe ve imalathaneler denetlendi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren unlu mamuller, lokanta ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren unlu mamuller, lokanta ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler unlu mamuller, lokanta ve kafelerde satış yapan iş yerlerinde, iş yeri açma ve çalıştırma, ruhsat, ekmek ve pidelerin gramaj, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi kontroller gerçekleştirdi.


Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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