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Cizre'de Mehmet Ağa Kasrı'nda restorasyon başladı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, ilçenin eski mimarisi ve sosyal yaşam tarzını yansıtan Mehmet Ağa Kasrı’nda restorasyon çalışmalarına başladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, ilçenin eski mimarisi ve sosyal yaşam tarzını yansıtan Mehmet Ağa Kasrı'nda restorasyon çalışmalarına başladı.


İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile Kaymakam Faik Arıcan'ın görevlendirildiği Cizre Belediyesi, ilçedeki tarihi yapıların restorasyonu için de kolları sıvadı. Tarihi ve kültürü koruma bilinci içerisinde faaliyet yürüten belediye, ilçenin eski mimarisi ve sosyal yaşam tarzını yansıtan, ender tescilli yapılarından biri olan Mehmet Ağa Kasrı'nda restorasyon çalışmalarına başladı.


Kaymakam ve Belediye Başkanı Arıcan, tarihi kasrı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

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