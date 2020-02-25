Cizre'de moloz temizleme çalışması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kent girişinde usulsüz bir şekilde moloz dökülerek çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Cizre Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarına giren bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan konuları tespit ederek, çevre düzenleme çalışması başlatıyor. Vatandaşların düzenli ve temiz bir yaşam alanına sahip olması amacıyla şehir merkezinde de moloz toplama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.