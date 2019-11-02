İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de narkotik operasyonu: 6 tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takiplerinin sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 70.78 gram eroin, 15.65 gram esrar, 14.4 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hap, 2 bin 310 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı A., Veysi K., Hacı T., İbrahim U., Rafet U. ve Hasan Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.