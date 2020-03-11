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Cizre'de narkotik suçlarla mücadele çalışması

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, mart ayı etkinlikleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğretmenlere TUBİM sunumu gerçekleştirilip UYUMA Projesi tanıtıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, mart ayı etkinlikleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğretmenlere TUBİM sunumu gerçekleştirilip UYUMA Projesi tanıtıldı.


Şırnak Valiliği koordinesinde planlanan uyuşturucu ile mücadele mart ayı etkinlikleri kapsamında Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.


Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uzmanları ilçede görevli öğretmenlere yönelik TUBİM sunumu gerçekleştirdi. 120 katılımcı ile gerçekleştirilen sunumda İki Ekmek isimli kısa film gösterilirken UYUMA Projesinin tanıtımı yapıldı.

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