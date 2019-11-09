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Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okul çevrelerinde uyuşturucu denetimlerine başlayan Cizre polisi, denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM ekipleri, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması, vatandaşların çocuklarını gönül rahatlığı ile okullarına göndermeleri için okullarda ve çevrelerinde, parklarda ve çay bahçelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor. Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği görevlilerince ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla okul önleri ve çevrelerinde, park ve çay bahçelerinin bulunduğu beş ayrı noktada dokuz ekip ve 53 polisle uyuşturucu denetimi yapıldı. Yapılan uygulama neticesinde; 30 araç ve 158 şahıs sorgulandı.


Polisin yapmış olduğu denetimlere destek veren Cizreli vatandaşlarda bu denetimlerin sürekli yapılmasını isteyip, temiz bir gelecek için zehir tacirlerine geçit verilmemesini istedi.

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