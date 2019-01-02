Cizre'de nehirde ayağına olta ipi dolanan ördeği itfaiye kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde ayağına olta ipi dolanan ve suda mahsur kalan ördek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cizre'de Dicle Nehri ortasında ayağına takılan olta ipi nedeniyle hareketsiz bir şekilde duran ördeği gören vatandaşlar, kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, çabaları sonuç vermeyince Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve dalgıç ekibi ayağına olta ipi takıldığı için suda mahsur kalan ördeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu suda mahsur kalan ördek kurtarılarak önce ayağına dolanan olta ipi çıkarıldı ardından da tedavi için veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan ördek itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.