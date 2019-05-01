Cizre'de nehre düşüp kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 gün önce Dicle Nehri kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşüp kaybolan 25 yaşındaki Abdurrahman Ütün'ün cansız bedeni, Silopi'nin Kavaözü köyünde nehir sulanın ortasında bulunan ağaca takılı halde bulundu.

Cizre'de 16 Nisan 2019 tarihinde Yafes Mahallesi Çevre Yolu Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda balık tutmaya çalışan 25 yaşındaki Abdurrahman Ütün, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düşüp, akıntının etkisiyle kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri nehirde kaybolan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen kayıp gence ulaşılamadı. Bir haftalık çalışmanın ardından çevre illerden gelen AFAD, UMKE ve Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri görev yerlerine geri dönerken Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi arama çalışmalarına devam etti.

Cizre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 16 gün önce nehirde kaybolan gencin cenazesini Silopi'ye bağlı Kavaözü köyü mevkiinde nehrin ortasında bulunan bir ağaca takılmış halde buldu. Kurtarma ekibi tarafından köye getirilen cenaze, Cizre Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Ütün'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.