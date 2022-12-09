Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla üç farklı okulda etkinlik düzenledi.

Ekipler, öğretmenlerin talebi üzerine Cizre Anaokulu, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Hamidiye Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlikte Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi. Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi filmler izletildi.

Polisler eğitimin ardından bilgilerinin pekişmesi için izletilen sunum ve çizgi film hakkında soru cevap yöntemi ile öğrencilerle sohbet etti. Keyifli anların yaşadığı etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye edildi.