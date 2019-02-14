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Cizre'de öğrencilere yönelik mesleki kariyer ve meslek tanıtım programı düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik mesleki kariyer ve meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik mesleki kariyer ve meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.


Kızılay Cizre Şubesi'nin şenlendirme projesi kapsamında gerçekleştirdiği meslekleri kariyer ve meslek sahiplerini tanıtım projesi Fettah Kadooglu Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Endüstri mühendisi Kamile Canbay, inşaat mühendisi Muzaffer İşlek, eczacı Azize Gökalp ve göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen'in konuşmacı olarak katıldığı programda lise öğrencilerine yönelik meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ve üniversite seçimi ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.


Meslek uzmanları kendi meslekleri ile ilgili bilgileri ve deneyimlerini paylaşırken, gençler de meslekler hakkında merak ettikleri soruları sordu.

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