Cizre'de öğretmenler korosundan müzik ziyafeti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliklerinde sahne alan öğretmen korusu davetlilere keyfi dolu dakikalar yaşattı.

Cizre Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliklerinde öğretmenlerden oluşan “Cizre Öğretmen Korosu” davetlilere konser havasında müzik ziyafeti yaşattı. Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda sahne alan öğretmenler birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe eserleri “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” için seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen davetliler, Şef Gülay İncaz ve Adem Baysal yönetimindeki koroyu ayakta alkışladı.

Etkinliğe Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, protokol üyeleri, Milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından koro ekibine gül ve karanfil dağıtıldı.