İhlas Haber Ajansı

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Cizre'de öğretmenlere Siberay Projesi, Narkorehber ve 'Uyuma' uygulaması anlatıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde Siberay Projesi, Narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında bilgi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde Siberay Projesi, Narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında bilgi verildi.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün birlikte düzenlediği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin koordine ettiği seminer kapsamında Cizre'de rehber öğretmenlere Siberay Projesi, Narkorehber ve Uyuma Uygulaması hakkında eğitim verildi. Polisler tarafından Siberay projesinin temel amacı olan, güvenli internet kullanımı için yol gösterimi, Siberay mobil ve web uygulamaları ile hedef kitleye daha hızlı ulaşabilme konularında bilgi verildi. Narkorehber eğitimi kapsamında ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' temalı eğitimi ve ‘Uyuma' uygulaması hakkında bilgi verildi.

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