Cizre'de öğretmenlere yönelik cinsel istismar ve ihmal semineri

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokullarda görevli branş ve rehber öğretmenlerine yönelik cinsel istismar ve ihmal konulu eğitim semineri düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Nuh Nebi Okul Müdürü Münir Eroğlu, ilçedeki ilk-ortaokullarda görevli branş ve rehber öğretmenleri katıldı. Nuh Nebi İlkokulu rehber öğretmeni Bermal Yürük'ün sunumu ile seminere katılan öğretmenlere cinsel istismara maruz kalan öğrencilere yönelik gerekli tedbirlerin nasıl alınması, oluşan vakalarda nasıl davranılması, adli ve güvenlik birimlerine nasıl haber verileceği gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Seminerde öğretmenlere hitaben konuşan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım da, konunun hassasiyetine değinerek Türkiye'de cinsel istismar vakalarının yaşandığını ve bunun ciddi bir problem olduğunu kaydederek, ilkokul çağındaki çocukların yaşadıkları istismar korku, endişe gibi durumların hayatlarının geri kalan kısımlarını olumsuz etkilediğini söyledi.