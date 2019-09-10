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Cizre'de okul müdürleri toplantısı

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu başkanlığında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu başkanlığında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.


Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Davut Sinanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanan toplantıda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş ve düşünceler paylaşıldı.


Toplantı okul müdürlerinin istek ve önerilerini sunmasının ardından sona erdi.

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