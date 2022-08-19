Cizre'de okullarda inceleme yapıldı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ziya Suluyer, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ziya Suluyer, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şefi Sıddık Can, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Ay ve Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş ile birlikte 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' dahilinde birçok okulda incelemelerde bulundu. İstiklal İlk-Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk-Ortaokulu ile Konak İlkokulunda incelemelerde bulunan yetkililer okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefleri bulunan projenin meyvelerini sahada ve yerinde inceleyerek, projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren herkese teşekkür etti.