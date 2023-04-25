Cizre'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Cizre-Şırnak karayolunun 4'üncü kilometresi Dirseklik mevkiinde meydana geldi. Cizre'den Şırnak istikametine gitmekte olan Hasan Basri Osal idaresindeki 20 AKC 69 plakalı özel otomobil Dirseklik mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Hasan Basri Osal, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.