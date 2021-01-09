Cizre'de park yapım çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cudi Mahallesinde başlatılan park çalışmaları tamamlandı.

Cizre Belediyesi, bir yandan ilçe genelinde yeşillendirme çalışması yaparken, bir yandan da yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Cizre Belediyesi Cudi Mahallesi sakinlerine yeni bir park inşa ederek sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları üzerine geliştirilen projeler çerçevesinde, Cudi Mahallesi Mezbaha Caddesinde başlatılan park yapım çalışması tamamlandı. Toplam 330 metrekare olan park alanı içerisinde, kamelya, oturma bankları, aydınlatma direkleri, peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapıldı. Cizre'nin tarihi görselleriyle süslenen park, vatandaşların hizmetine açıldı.