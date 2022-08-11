Cizre'de parklardaki oyuncaklar tehlikeye saçıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocukların eğlenmek ve vakit geçirmek için gittiği parklardaki oyuncakların bakımsızlığı tehlike oluşturuyor.

Cizre'de özellikle Dicle Nehri kenarında bulunan ve her gün yüzlerce çocuğun oyun oynamak için akın ettiği parklardaki salıncak, tahterevalli, kaydırak, jimnastik alanlarının bakımsızlığı tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivili oyun alanları, kırık ve zincirleri gelişi güzel takılan salıncaklar çocukların oyun oynamasına engel olmuyor ancak bu durum ailelerin endişeye düşmesine sebep oluyor.

Parkların çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için çok önemli olduğunu belirten vatandaşlardan Münir Tuğrul, ”Cizre gibi bir yerde çocukların eğleneceği tek yer var o da parklardaki oyun alanlarıdır. Ancak parklardaki bu oyun araç gereçlerinin bakımsız ve yüzde 85'nin kırık olması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bunun içinde ilgili birimler tarafından parkların belli aralıklarla denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Önemli olan vaka olmadan önlem alınması"

Cizre'de özellikle yaz aylarında havaların çok sıcak olmasından dolayı çocukların dışarıya çıkamadığını ifade eden Doğan Sevgin ise ”Çocuklar, akşam serinliği ile birlikte Dicle Nehri kenarındaki parklara akın edip oradaki oyun alanlarında vakit geçiriyorlar. Ancak oyuncakların kırık ve bakımsız olması biz ebeveynleri düşündürüyor. Oyun alanlarını öyle görünce biz de banklarda rahatça oturamayız. Onun için bir vaka olmadan önlem alabilmek. Yetkililer gerekeni yapsa çok daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

Torununun oyun oynaması için parka geldiğini belirten Cihan Özarslan, “Çocuğu eğlensin diye getiriyorum çünkü çocuklar gündüz havalar çok sıcak olduğu için evde çok sıkılıyor ve dışarıya çıkmak istiyorlar. Gördüğünüz gibi parklarda da tehlikeler olabiliyor. Mümkün olduğunca çocuğu yanımdan ayırmamaya çalışıyorum. Bozuk, kırık, deforme olan ve sağlığa zarar verecek olan oyuncakların ve oyun alanlarının onarılmasını istiyoruz. Burada sadece benim çocuğum değil bir sürü çocuk oyun oynuyor. Annesinden ayrı gelen büyük çocuklar da var. Düşüp ayaklarını kırabilirler. Daha kötü felaket olur. Bunun içinde parklardaki oyun parklarının belirli aralıklarla denetlenmesini ve kırık olan bütün araç gereçlerin onarılmasını yada yenileriyle değiştirilmesi için yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz” dedi.