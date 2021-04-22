Cizre'de polis, minik öğrencilere mesleği tanıttı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla anaokulunda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün katıldığı etkinlikte görevli polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi. Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi film izletildi. Polisler eğitimin ardından bilgilerinin pekişmesi için izletilen sunum ve çizgi film hakkında soru-cevap yöntemi ile öğrencilerle sohbet etti.

Keyifli anların yaşadığı etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye edildi.