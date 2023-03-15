Cizre'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" uyarılarının ardından Cizre'de dünden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak etkisini göstermeye devam etti. İlçede gün boyu belirli aralıklarla yağan ve akşam saatlerinde de aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zor anlar yaşarken, tıkanan rögarlar vatandaşlar tarafından açılarak suyun kanalizasyona akması sağlandı. Bazı vatandaşlarda yağmur sularının binaların bodrum katına girmemesi için kum torbalarından setler yaparak önlem almaya çalıştı.