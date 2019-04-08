Cizre'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programı Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Etkinlikte milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlitin ardından emniyet mensupları tarafından programa katılan vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.