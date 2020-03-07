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Cizre'de şehit ve gaziler için mevlit programı düzenlendi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından Ulu Cami’de şehit ve gaziler için mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından Ulu Cami'de şehit ve gaziler için mevlit programı düzenlendi.


Cizre'de Merhum Kore Gazisi Sait Donuk, şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Ulu Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Program kapsamında şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu'nun yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Program sonrası Kaymakam Davut Sinanoğlu, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve beraberindekiler merhum Kore Gazisi Sait Donuk'un mezarını ziyaret edip, tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dualar okudu.

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