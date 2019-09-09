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Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Kaymakam Davut Sinan başkanlığında ilçe spor güvenlik kurulu eylül ayı toplantısı yapıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kaymakam Davut Sinan başkanlığında ilçe spor güvenlik kurulu eylül ayı toplantısı yapıldı.


Cizre Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Cizre'de oynanacak olan TFF 3. Lig ve BAL müsabakalarında alınacak tedbirler, Cizre Sporun TFF 3. Lig'de oynayacağı müsabakalarda ve Cizre Serhat Spor'un oynayacağı müsabakalarda görev alacak özel güvenlik sayısının belirlenmesi, misafir takım ve seyirci araçlarının kullanabileceği otopark alanının belirlenmesi, Cizrespor ve Cizre Serhat Spor'un protokol listelerinin hazırlanması, özel seyir alanlarının belirlenmesi, Cizrespor ve Serhat Spor'un fikstürünün değerlendirilmesi, TFF 3. Lig grup takımlarının risk analizlerinin değerlendirilmesi, BAL grup takımlarının risk alanlarının değerlendirilmesi, eylül ayında oynanacak maçlar, Cizre Hamit Özalp Stadı'nın son durumunun değerlendirilmesi, diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.


Toplantıya, Kaymakam Davut Sinanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, Cizrespor ve Serhat Spor Kulübü yöneticileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

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