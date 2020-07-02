Cizre'de Spor Lisesine ön başvurular başladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Spor Lisesinin ön başvurularına katılan öğrencilerle bir araya gelerek kendilerine başarı diledi.

Cizre'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime açılacak olan Spor Lisesi öğrenci alımı için ön başvuruları almaya başladı. Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ön başvuru kayıtları için spor salonuna gelen öğrencilerle bir araya gelip başarılar diledi. İke, “Cizre'de genç nüfus fazla olduğu için doğru bir şekilde yönlendirilmeleri gerekir. Bu gençleri doğru kanalize etmek, spora olan ilgi ve yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak adına Spor Lisesi şarttı. Böylelikle öğrencilerimizin tercih edebileceği okul türlerine, bir de Spor Lisesini kazandırarak Cizre'deki eğitim çıtasını yükselttik. Bu gençliğimizi ve geleceğimizi güçlendirecektir” dedi.

Spor Lisesi Müdürü Behzat Moran ise “Bizler de parkurda koşan öğrenciler kadar heyecanlıyız. Bu heyecanımızı çağdaş, sağlıklı, sosyal, sorumluluk bilinci yüksek ve vatansever sporcuların yetişmesi için harcamalıyız. Öğrenciler bu lise sayesinde keşfedilerek kendi branşında uzmanlaşıp başarılı olacaklardır. İnanıyoruz ki burada yetişecek sporcular, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında temsil edecek düzeyde olacaktır” diye konuştu.