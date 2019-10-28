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Cizre'de şüpheli paket paniği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde en işlek caddeye bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde en işlek caddeye bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sularında ilçenin en işlek caddesi olan Orhan Doğan Caddesi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki çöp konteynırı kenarına bırakılan bomba süsü verilmiş paketi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Paketin bulunduğu alanda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alan polis, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları paket üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra paketi fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Fünye ile patlatılan paket boş çıkarken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Kapatılan yol ise yaklaşık yarım saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

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