İhlas Haber Ajansı

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Cizre'de tarihi Ulu Cami 2 yıl aradan sonra ibadete açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ulu Cami, 2 yıl aradan sonra deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okunması ile ibadete açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ulu Cami, 2 yıl aradan sonra deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okunması ile ibadete açıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Cizre'nin Dağkapı Mahallesi'ndeki tarihi Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.


Cuma namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerif'te, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından iki yıl önce restorasyon çalışmaları yapılan tarihi Ulu Cami, Mevlid-i Şerif ve kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

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