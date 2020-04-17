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Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi 30 kişilik ekiple birlikte Sur ve Kale mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi 30 kişilik ekiple birlikte Sur ve Kale mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Sur ve Kale mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk olarak boş arsalarda biriken çöpleri topladı. Ekipler, su oluklarda biriken kum ve çamurları kürekle alarak, sokak ve caddeleri baştan aşağı temizledi. Bu kapsamda Sur ile Kale mahallelerinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalar, ekiplerce temizlenerek hijyenik hale getirildi.

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