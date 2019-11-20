Cizre'de temizlik çalışmaları

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen temizlik ve yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde şehrin tüm cadde ve sokaklarını temizleyerek, ana arterlerde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yürütmüş oldukları çalışmalar kapsamında çöp toplama, yol yıkama, yol süpürme, konteynır dezenfekte etme gibi birçok farklı alanda hizmetler yapmaya devam ediyor.