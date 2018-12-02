Cizre'de terör mağduru aileler evlerine kavuştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağında teröristlerin evlerini yıktığı aileler için yapılan konutlar kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Cizre'de evleri yıkılan aileler için yaptırılan toplam 5 etaptan oluşan 3 bin 87 konuttan ilk etapta yapımı tamamlanan 4. etap ada 3 konutlarından 384 konut içinde 286 adet daire ve iş yerleri 163 hak sahibine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Cizre Çevre Şehircilik Kentsel Dönüşüm irtibat ofisinde yapılan kura çekimine Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, çevre ve şehircilik müdürlüğü görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, konutların hayırlı olmasını dileyerek, "TOKİ konutlarımızdaki 5 etaptan oluşan 3 bin 87 konutumuz tamamlandığında inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 3 bin 87 konut, 200'e yakın iş yeri, camilerimiz ve taziye evlerimiz var, çok güzel oldu, sizlerde inşallah güle güle kullanın oturun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerçekten TOKİ konutlarına büyük bir önem verdi. Yepyeni şehirler oluştu, orada kalmaya başladığınızda göreceksiniz. Tabi belediye hizmetlerimizi de orada yürütüyoruz su ve kanalizasyon işlemleri devam ediyor. Bu anlamda tekrardan konutlarınız hayırlı olsun güle güle oturun" diye konuştu.

Kura çekimine yakınlarıyla katılan aileler, yeni ve modern eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.