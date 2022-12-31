Cizre'de terör mağduru bin 112 kişi tapularına kavuştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yılında yaşanan çukur-barikat olaylarında mağdur olan vatandaşlar için düzenlenen tapu dağıtım töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, dağdaki teröristlere seslenerek, 'ben Kürtlerin savunucusuyum' diyen teröristlerin Kürt çocuklarını öldürmelerine izin vermeyeceklerini, kandırılarak dağa çıkarılan teröristlerin evlatları olduğunu, kandırılan teröristlerin canlarıyla bedel ödediklerini söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur-eylem olaylarında PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan aileler, TOKİ tarafından yapılan evlerine yerleşmenin ardından şimdi de tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.

Cizre ilçesi Cudi, Sur ve Nur Mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılarda mağdur olan vatandaşlar için 3 bin 87 konut, 204 iş yeri yapıldı. PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan modern binaların tapuları çıktı.

Terör mağdurları için Cudi, Bozalan ve Dirsekli köyünde yapılan 908 konut ve 204 iş yerinin tapuları Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve İl Protokolünün katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Cizre'de kültür merkezinde düzenlenen tapo dağıtım töreninde konuşan Vali Bilgin, "Biz, sözlerle değil, icraatlar ile konuşuruz. Biz, lafla değil, gerçeklerle konuşuruz. Biz, katledilen vatandaşlarla değil, yaptığımız eserlerle konuşuruz” dedi.

Bu bölgenin insanının kırk yıldır çok ciddi acılar yaşadığını ve çok ciddi sıkıntılar çektiğine vurgu yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Çok şükür ki bugün hem ülkemizin güçlü devlet geleneği hem ortaya koyduğu irade hem de bu toprakların güvenliğinin sağlanması ile birlikte gerçek kaynaklarını halkı için kullanan devlet iradesinin ortaya koyduğu irade ile birlikte artık o eski günleri arkada bıraktık ve bundan sonraki süreçte de buradaki vatandaşlarımız geçmiş kırk yıla inat bundan sonraki süreçte inşallah huzur içerisinde, güven içerisinde ama önemlisi de vefa içerisinde bu bölgede yaşamını sürdürecekler" şeklinde konuştu.

"Şırnak'ın dağlarında veya farklı yerlerde olan teröristlere sesleniyorum ki dağlar da 24 terörist kalmış" diyen Vali Bilgin, "Bu dağlardaki teröristlere sesleniyoruz biz onları öldürmek istemiyoruz. Gelin sizler annenizin, babanızın yanında ve evinde hayatınızı idame ettirin. Ama ne olursa olsun biz devlet olarak her zaman bu yörenin halkının asli unsur olan Kürt halkının, Kürt olarak burada özgür bir şekilde yaşaması içinde her türlü şartları sağlayacağız ve bu güzel evlerde onların ana sütü helal hakkı olduğu gibi belirterek onlara tapu teslim törenini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından terör mağduru 1112 vatandaşa tapuları verildi.