İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Şırnak’ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.


Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında THY kabin memurları Şırnak'ın Cizre ilçesinde meslek tanıtım seminerinde öğrencilere bilgi verdi. Cizre Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programda THY kabin personelleri Muhammed Ölmez ve Enes Korkmaz, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.


Seminer sonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve Cizre Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım tarafından THY kabin memurlarına birer plaket verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.