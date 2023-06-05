Cizre'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Cizre- Nusaybin karayolu, Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Nusaybin istikametinden gelen S.Ö. idaresindeki 47 PJ 190 plakalı tır, aynı istikamette giden H.O. idaresindeki 01 DHF 73 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar karşı yöne geçti. Meydana gelen kazada her iki tır sürücüsü şoför koltuğunda sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki tır sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.