Cizre'de toplum destekli polisler güvenlik önlemleri konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemleri konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'Toplum için toplumla birlikte' mottosu ile yaklaşarak esnaf ve vatandaşlara polis halk ilişkilerini, halkla işbirliğine dönüştüren halkın sorun ve problemlerini birebir dinleyen ve önceliklerine göre hareket eden bir hizmet birimi olduklarını hatırlatarak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendiriliyor. Ekipler ayrıca vatandaşların ve esnafın suç işlenmeden alınacak önlemler ile suçun işlenmesini engellenmeye çalışıyor.

7 gün 24 saat halkın içinde halka hizmet eden toplum destekli polisler hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de bilgilendirici broşürler dağıtıyor.