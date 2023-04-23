Cizre'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Cizre ilçesi İdil Çevre yolunda bir otomobilin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 8 kişiden 2'si hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Cizre-İdil Çevre yolu Cam Teras mevkiinde meydana geldi. İdil istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Şah Seçkin idaresindeki 01 AJH 845 plakalı otomobil Cizre Cam Teras mevkiinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 EVV 239 plakalı kamyonete arkadan çarptı. 8 kişinin içinde bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şah Seçkin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay olay yerinde hayatını kaybederken, iki araçta bulunan toplam 8 kişi de yaralandı.

Kaza ihbarı ile birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan 8 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Şah Seçkin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.